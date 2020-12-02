Özyiğit, dörtlü görüşmeye taşıdıkları ilkeleri açıkladı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda dört siyasi parti başkanının bir araya geldiği toplantıda konuşulanların çarptırılarak sızdırıldığını belirterek, TDP’nin görüşmeye taşıdığı temel ilkeleri aktardı. İşte Özyiğit’in paylaşımı: “4 kişinin bulunduğu bir toplantıda konuşulanların üstelik de çarpıtılarak sızdırılması şık bir davranış olmamıştır ve bunun ne maksatla yapılıyor olabileceğini de anlayacak kadar siyasi birikimimiz vardır. Bu bilgi kirliliginde kamuoyunu bilgilendirmek de boynumun borcudur. TDP dörtlü görüşmeye temelde şu ilkeleri taşımıştır:

1. Yurttaşlık Yasası

2. Kamu reformu

3. Seçim ve Halkoylamasi Yasası

4. Anayasa değişikliği komisyonu

5. BRTK’nın demokratik ve özerk bir yapıya kavuşturulması

6. Vakıflar Yasasının revize edilmesi

7. Mudahelelerle ilgili araştırma

8. Hüseyin Özgürgünün istifasının kabulü

9. İmar planlarının sonuçlandırılması

10. Enerji alanında yatırım yapılması

11. İşsizlik ödeneklerinin artırılması

12. Pandeminin etkilediği dar ve sabit gelirli yurttaşların ve özel sektör çalışanlarının desteklenmesi 12. Kıbrıs sorununun çözümünde BM parametrelerinin kabulü.

13. Kendi kurumlarımızı kendimizin yönetmesi. Bu yaklaşımların hangilerinin olası bir hükümette hayata geçirilip geçirilemeyecegi zaten diyalog ve uzlaşı konusudur.

TDP halkın ihtiyaçlarını gözeterek masada olmaya devam edecektir. Ülkenin bu kadar sorunu varken bakanlık dayatmaları yapmak da zaten bu geleneğin doğasına uygun değildir.”