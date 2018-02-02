ÖZYİĞİT GÖREVİ DEVRALDI!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda da devir teslim görevi gerçekleştirildi.

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, vekaleten yürüttüğü Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı görevini TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’e devretti.

Devir teslim töreni öncesi Serdar Denktaş ve Cemal Özyiğit birer konuşma yaptı.

Denktaş, Özyiğit’in yılların sendikacısı ve öğretmeni olarak, eğitim konusunda derin bilgisi ile bu görevin altından kolaylıkla kalkacağına inanç belirtti.

TDP Genel Başkanı,Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, eğitimin toplumun geleceğine yol verdiğini belirterek, bu görevi özellikle Serdar Denktaş’tan devralmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bugüne kadar eğitime hızmet veren herkese bir eğitimci olarak teşekkür eden Özyiğit, “ Ben de 30 yıla yakın bu eğitim ordusunun bir parçası oldum. Birçok arkadaşımla birlikte çalıştık. Bizim hedefimiz, hiç kuşkusuz ki bu ülkeyi vatan bilen herkesi bir arada tutan güçlü bir eğitim yapısı oluşturmak, bu topraklara ve ülkeye sahip çıkarak tüm dünyaya sesimizi duyurmaktır” dedi.

Özyiğit, toplumun hak ettiği eğitim sistemini el birliğiyle en iyi şekilde hayata geçirmeye çalışacaklarını da sözlerine ekledi.