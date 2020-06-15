Özyiğit: "Kimdir bu kişiler? Nedir özellikleri?”

Özyiğit: “bu toplum bunları hak etmiyor”

Daha sonra TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit “Çifte standart ve özel izin” başlıklı konuşma yaptı.

“Bu toplum bunları hak etmiyor” diyen Özyiğit, toplumun 3 aydır alınan tedbirlere harfiyen uyduğuna işaret etti.

Önlemlerin alınıp alınmadığını sorduklarında Başbakan Ersin Tatar’ın “kötü algı yaratıyorsunuz yurt dışından gelmeyecekler” dediğini söyleyen Özyiğit “Durum böyleyse, halk hasta olacaksa gelmesinler” dedi.

Özyiğit, yaşamın normale dönmesi gerektiğini ancak Pile’liler ve Güney Kıbrıs’ta çalışanlara 1 Temmuz’a kadar bekleyin dendiğini , 21 Haziran’da gelelim babalar gününü kutlayalım dendiğinde bile ret yanıtı verildiğini söyledi.

1 Temmuz’dan sonra gelmesine izin verileceklerin de kategorilere ayrıldığını dile getiren Özyiğit, bu tarihten sonra da karantina şartı aranacağını anımsattı.

“Bütün bunları anladık da ansızın ülkemize bir ekip geldi. Ne kadar ilginç. Tabipler Birliği Başkanı diyor ki bilgisayarlı tomografi cihazı bozuk, bunun için ekip gelsin diye bekliyoruz, karantina nedeniyle gelmediler. Ama ansızın Lapta marinası için ekip geliyor” diyen Özyiğit Lapta Belediye Başkanının da konudan haberi olmadığını kaydetti.

Hükümetten konuyla ilgili yapılan farklı açıklamalara işaret eden Özyiğit, Bakanlar Kurulu’na ne bilgi verildiğini sordu.

“Bu insanlar kayıtlı mı girdi, kayıtlı mı çıktı?”

VIP’den değil yan kapıdan girildiği açıklamalarına da işaret eden Özyiğit, “Bu insanlar kayıtlı mı girdi, kayıtlı mı çıktı? Eğer kayıt tutulmadıysa bugüne kadar kaç kişi oralardan geldi ve gitti? Kimdir bu kişiler? Nedir özellikleri?” diye sordu.

“Kimse topu bir birine atarak işin içinden sıyrılmaya çalışmasın” diyen Özyiğit, UBP-HP hükümetinin toplum sağlığını riske attığını, ortada bir skandal olduğunu söyleyerek hükümetin istifasını talep etti.