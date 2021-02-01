Özyiğit:Eski yanlıştan yeni doğru çıkmayacak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, egemen eşitliğe dayalı iki ayrı devlet formülünde ısrar etmenin Kıbrıs Türkü’nü uluslararası alanda zorda bırakmaktan başka bir işe yaramayacağı uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Mart ayı başında yapılması planlanan 5’li görüşmede Türk tarafı olarak iki egemen devlete dayalı çözüm politikasında ısrarcı olacaklarını açıkladığını anımsatan Özyiğit, “Bu daha önce denenmiş ancak sonucunda Kıbrıs Türk tarafı olarak bizlerin zararlı çıktığı sonuçlarla neticelenmişti. Geçmişte de çoğu kez konfederasyon ve iki devletli çözüm modelleri gündeme getirilmiş, bunun neticesinde de Rum tarafının tüm Kıbrıs adına Avrupa Birliğine girişi kolaylaştırılmıştı. Öyle anlaşılıyor ki, geçmişteki hatalardan ders alınmamış ve Kıbrıs Türküne kaybettiren anlayış yeniden devreye konmak istenmektedir.

Eski yanlışlardan yeni doğru çıkmayacaktır” dedi. Kıbrıs’ta en makul ve en gerçekçi çözüm şeklinin Federasyon olduğunu ve Federasyonun tarafların üzerinde uzlaştığı, defalarca çerçeve anlaşması imzaladığı ve BM Parametrelerine girmiş bir olgu olduğunu anımsatan Özyiğit, nitekim BM Güvenlik Konseyi Kıbrıs’taki BM barış gücünün görev süresini uzattığı son kararında da, Kıbrıs’taki çözüm hedefinin federasyon olduğunun bir kez daha teyit edildiğine dikkat çekti. Bu gerçekler ortadayken bunda ısrar etmenin son derece yanlış ve Kıbrıs Türkü açısından olumsuz sonuçlar doğurabilecek içerikte olduğunu belirten Özyiğit, yapılması gereken Berlin Zirvesinde ortaya çıkan metin temelinde (Her iki tarafın da onay verdiği metin, iki bölgeli, iki toplumlu federal çözümü net bir şekilde teyit ederken, siyasi eşitlik, kararlara etkin katılım, dönüşümlü başkanlık gibi önemli hususları da içeriyordu), 11 Şubat 2014 tarihinde Sn. Eroğlu ve Anastasiades tarafından imzalanan belge ve 30 Haziran tarihli Guterres çerçevesi temelinde müzakerelere başlamak olduğunu kaydetti. BM parametrelerini terk etmenin ciddi bir hata olacağını, zaten Anastasiadesin istediğinin de bu olduğunu belirten Özyiğit, “Son 5 yılda tüm taraflarca ‘çözümden kaçan taraf olarak’ suçlanan Anastasides artık suçlanan taraf olmaktan kurtulacak, daha da önemlisi, Kıbrıs Türk halkı sonu belirsiz maceralara sürüklenecektir” ifadelerini kullandı.