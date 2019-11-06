PAKİSTANLI İŞÇİYE İNSANLIK DIŞI MUAMELE!

Haber Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Güzelyurt’ta bir iş insanın yanında çalıştırdığı Pakistan uyruklu Muhammed Javed isimli işçiye insanlık dışı muamele yaptığı iddia edildi.

BU EVDE İNSAN YAŞAYAMAZ



Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin edindiği bilgiye göre, Güzelyurt’ta bir iş insanın yanında çalışan Pakistan uyruklu Muhammed Javed isimli işçinin kalması için verdiği ev pislik içinde..

Sokak hayvanlarının dahi konaklamayı tercih etmeyeceği yerde Javed, gayri insani şekilde yaşıyor.

PASAPORTUNU ALAMIYOR

Görgü tanıkları, Pakistanlı işçinin pasaportuna patronunun el koyduğunu pasaportunu alamadığı için yasal olarak mücadele edemediğini söylüyor.

“HER YERİ YARA İÇİNDE”

Yaşadığı hastalık saçan yerden dolayı vücudunun bir çok yerinde yaralar çıkan Javed, çok kez doktora gitmek istemiş ancak patronunun engeli ile karşılaşmış. Yaşadığı yerde her türlü haşaratın barınmasından dolayı çürümeye yüz tutan Javed, biraz daha müdahale edilmezse ölümle karşı karşıya gelecek.