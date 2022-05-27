Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Pakize Suda hayatını kaybetti
Pakize Suda hayatını kaybetti

Pakize Suda hayatını kaybetti

Fethiye’de özel bir bakımevinde tedavi gören ve Demans hastalığı ile mücadele eden Pakize Suda hayatını kaybetti.

A+A-

Fethiye’de özel bir bakımevinde tedavi gören ve Demans hastalığı ile mücadele eden Pakize Suda hayatını kaybetti.

Acı haberi Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Türk oyuncu ve yazarı Pakize Suda son dönem hastalığının ilerlemesi neticesinde kimseyi tanımıyor ve hatırlamıyordu.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.