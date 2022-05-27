Fethiye’de özel bir bakımevinde tedavi gören ve Demans hastalığı ile mücadele eden Pakize Suda hayatını kaybetti.

Acı haberi Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Türk oyuncu ve yazarı Pakize Suda son dönem hastalığının ilerlemesi neticesinde kimseyi tanımıyor ve hatırlamıyordu.