PALMİYE AĞACINA ÇARPARAK DURABİLDİ!
2 yaralı!
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Lefkoşa’da, Gönyeli Çemberi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi arasında dün akşam trafik kazası meydana geldi.
NL 834 plakalı araç ile Gönyeli Çemberi istikametinden, hastane yönüne doğru seyreden aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yoldan çıkan araç, orta refüjde bulunan palmiye ağacına çarptı.
Kazada yaralanan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle, Gönyeli – Lefkoşa arasındaki yolda uzun araç kuyrukları oluştu, trafik felç noktasına geldi.
Etiketler : Lefkoşa, Gönyeli Çemberi, kaza, yaralanma
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