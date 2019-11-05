PAMUKLU-KARPAZ ANAYOLUNDA KORKUNÇ KAZA!
Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi!
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Bugün saat 16:20 sıralarında, Çayırova- Pamuklu Anayolu üzerinde, Özkan Milli (E-31), yönetimindeki GZ 554 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Pamuklu yakınlarında sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçerek karşı istikametten gelmekte olan Birol Betmezoğlu (E-39) yönetimindeki TLF 782 plakalı kamyon ile çarpışmışlardır.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza sonucu ağır yaralanan Özkan Milli kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Etiketler : Çayırova- Pamuklu Anayolu, Özkan Milli, kaza, ağır yaralanma, Birol Betmezoğlu
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