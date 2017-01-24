Devasa “Pandora Operasyonu”

18 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen uluslararası “Pandora Operasyonu”nda, bin 383’ü Kıbrıs’ta olmak üzere, binlerce antika ve sanat eseri ele geçirildi, 75 kişi tutuklandı

18 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen uluslararası “Pandora Operasyonu”nda, bin 383’ü Kıbrıs’ta olmak üzere, binlerce antika ve sanat eseri ele geçirildi, 75 kişi tutuklandı

Aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu ve 18 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen uluslararası “Pandora Operasyonu” 3 bin 561 kültürel ve arkeolojik sanat eserinin ele geçirilmesi ve 75 kişinin tutuklanmasıyla sona erdi.

Kıbrıs’ta toplam bin 383 eski eser bulundu.

2016 Ekim – Kasım ayları arasında gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde, 17 – 23 Kasım tarihleri arasında yer alan operasyona, Kıbrıs Rum Polisi ve Gümrük Dairesi de katıldı.

Yapılan basın açıklamasında, Güney Kıbrıs ve Japonya’nın başında bulunduğu ve EUROPOL, INTERPOL, UNESCO ve WCO (Dünya Gümrükler Örgütü) tarafından desteklenen operasyonun, kültürel eserlere karşı hırsızlık ve kaçakçılık suçlarıyla savaşa odaklandığı belirtildi.

Ayrıca operasyonun, kültürel eserlerin yağmalanması ve kültürel mal kaçakçılığıyla uğraşan suç gruplarının bulunması ve bunların diğer suç alanlarıyla bağlantılarının belirlenmesine odaklandığı da açıklandı.

Bunun sonuncunda, 75 kişi tutuklandı ve 92 yeni soruşturma başlatıldı.

Operasyon sırasında, toplam 48 bin 588 kişi sorgulandı ve yapılan aramalarda yaklaşık yarısı arkeolojik eser olan toplam 3 bin 561 sanat eseri ve kültürel obje ele geçirildi.

Güney Kıbrıs’ta yapılan toplam 44 arama ve soruşturma sonrası toplam 1383 eski eser ve 13 metal detektörü bulunarak el kondu. Larnaka posta dairesinde de 40 eski eser ele geçirildi.

Operasyona Güney Kıbrıs dışında şu ülkeler katıldı: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Almanya, Yunanistan, İtalya, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, İspanya, İsviçre ve İngiltere.

Havadis