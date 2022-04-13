Panoda takılı elektrik sigortaları çalındı

Güzelyurt’ta dün gece Sosyal Sigortalar Dairesi, Çalışma Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairelerine ait elektrik sayaçlarının bulunduğu pano üzerinde takılı, toplam değerleri 685 TL olan 6 elektrik sigortası sökülerek çalındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen K.Ç.(E-26) ve M.D. (E-49) tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

