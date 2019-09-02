Papa Vatikan’da mahsur kaldı!

Her pazar St. Peter Meydanı'na çıkarak ayin yapan Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis bugün etkinliğe 25 dakika geç gelerek herkesi şaşırttı. Fakat Papa'nın geç gelmesinin sebebi sonradan ortaya çıktı.

Her pazar günü Vatikan’da Hıristiyanların karşısına çıkarak pazar ayini gerçekleştiren Papa Francis bugün herkesi hem korkuttu hem de şaşırttı. Dakikliğiyle bilinen Papa, bugünkü seremoniye 10 dakika geç geldi.

Herkesi selamlayan Papa, daha sonra neden geç kaldığını açıkladı. Vatikan’daki asansör sisteminde bir sorun yaşandığını ve elektriğin gittiğini söyleyen Papa, asansörde 25 dakika mahsur kaldığını söyledi. Vatikan itfaiyesinin kendisini kurtardığını söyleyen Papa, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.