Papa’dan ‘herkese maaş’ önerisi

Dünya çapında, insan hakları örgütlerinin ve hayırseverlerin bir süredir gündeminde olan 'evrensel temel gelir' talebine Papa Francis'ten destek geldi. Papa, World Meeting of Popular Movements için kaleme aldığı mektupta, "Virüs salgını, 'evrensel temel gelir'i tartışmamız için iyi bir zaman" diye yazdı. İsviçre söz konusu uygulamaya geçmek için 2016 yılında oylama yapmış ve referandumda 'hayır' sonucu çıkmıştı.

Papa Francis mektubunda, herhangi bir garantisi olmayan meslek grupları olduğunu belirterek, “Sokak satıcıları, kağıt toplayıcıları, küçük çiftçiler, tekstil işçileri ve daha niceleri… Sizler gayri resmi çalışan, düzenli geliri olmayan, kendi kendine çalışan insanlarsınız. Karantina sizler için dayanılmaz hale geldi. Bu hastalık sizi iki kat daha fazla vurdu. Virüs salgınının olduğu bu dönem, ‘evrensel temel gelir’i tartışmanın tam zamanı olabilir. Bu en onurlu, ideal ve insani olan çözümdür” ifadelerini kullandı.

CNBC’nin haberine göre Papa ayrıca bu tehlikeli dönemin, uykulu vicdanları sarsarak, insan hayatını merkeze yerleştiren hümanist ve ekolojik bir dönüşüm sağlamasını umduğunu söyledi. Katolikler’in ruhani lideri, “Çok rekabetçi, çok bireyselci, çılgınca üretip tüketen, abartılı lüksleri olan medeniyetimiz artık yavaşlamaya ve kendini yenilemeye ihtiyaç duyuyor” dedi.

‘Evrensel temel gelir’, tüm insanlara, herhangi bir şart gözetmeksizin yaşamlarını idame ettirmeleri için verilmesi düşünülen ücret anlamına geliyor.

İSVİÇRE ‘HAYIR’ DEDİ

İsviçre, bu sistemi hayata geçirme konusunda en ciddi adımı atan ilk ülkelerden biriydi. 5 Haziran 2016’da, herkese maaş bağlanması konusunda referanduma gidilerek halka soruldu. Ancak yapılan oylamada ‘hayır’ sonucu çıktı. Daha sonra Kanada, Finlandiya ve Hollanda’da pilot uygulamalar yapıldı.

Son olarak, virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da Ekonomi Bakanı Nadio Calvino, kısa süre içerisinde ‘evrensel temel gelir’ sistemine geçeceklerini duyurdu.

ABD’de Demokratlar’dan başkan adaylığı yarışına girip sonradan çekilen Andrew Young seçim vaatlerinde bu konuyu gündeme getirmişti. Young, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla da Papa Francis’e destek verdi.

Bu arada ABD Hükümeti, ekonomik daralmanın önüne geçmek için tüm vatandaşlarına 1.000 Dolar vereceğini duyurdu. Ancak bu düzenli değil, bir kereye mahsus olacağı için ‘evrensel temel gelir’ olarak sayılmıyor.