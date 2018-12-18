Papağanın bacağında kırık var!

Masterchef Türkiye yarışmasından diskalifiye edilen Murat Özdemir’in işkence yaptığı görüntüleri paylaştığı papağanın bacağının kırıldığı ortaya çıktı. Alkollü olduğu ve evinin önünde tepki göstermek için toplanan kalabalık bir grup bulunduğu için geceyi karakolda geçiren Özdemir’in ifadesinde “Haksız yere diskalifiye edildim ve görüntüleri alkolün etkisiyle çektim” dediği öğrenildi.

Türkiye'nin MasterChef programındaki agresif tavırlarıyla tanıdığı Murat Özdemir'in sosyal medyada paylaştığı bir görüntü, hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Boğazından tuttuğu papağana işkence yaparak “Acun baba de lan” diyerek küfürler saydıran Murat Özdemir'in paylaştığı görüntüyü izleyenlerin tepkisi kısa sürede çığ gibi büyüdü. Papağana yapılan işkencenin görüntüleri üzerine İstanbul Polisi harekete geçti. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden tespit edilen işkence sebebiyle Murat Özdemir'i gözaltına alarak emniyete götürdü.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla yürütülen çalışmada, Özdemir'in işkence yaptığı papağan da kurtarıldı. MasterChef yarışmasından diskalifiye edilen, evindeki papağana işkence ettiği görüntüler sosyal medyaya düştükten sonra gözaltına alınan Murat Özdemir ifadesinde, “Yarışmadan haksız yere diskalifiye edildim, Daha sonra toparlanamadım. Dün akşam da alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum” dediği öne sürüldü.

BACAĞINDA KIRIK VAR

Polis ekiplerinin veterinere götürdüğü işkence gören papağanın bacağında kırık olduğu belirtildi. İşkenceden kurtarılan papağanın tedavisinin ardından Tarım İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği belirtildi.

EVİNİN ÖNÜNDE TEPKİ

Alkollü olduğu öğrenilen Özdemir'in Etiler'deki Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alındı. Savcılığın, işlemlerin ardından kendi imkanlarıyla sabah adliyeye gitmesi için serbest bırakılması talimatı verilen Murat Özdemir geceyi karakolda geçirdi.

Alkollü olduğu belirtilen Özdemir'in evinin önünde tepki gösteren kalabalık sebebiyle gece tedbiren karakolda tutulduğu belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Savcılığın yeni bir talimatla polis gözetiminde adliyeye getirilmesini talep ettiği şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

“DİSKALİFİYE EDİLDİM”

“Uyuşturucu”, “Mala zarar vermek”, “Aile içi şiddet” gibi suçlardan 5 ayrı kaydı bulunduğu ve geçmişte işlediği bir suç sebebiyle denetimli serbestlikten yararlandığı öğrenilen Murat Özdemir'in emniyetteki ifadesinde “Katıldığım yemek yarışmasından haksız yere diskalifiye edildim. Daha sonra toparlanamadı. Dün akşam da alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum” dediği öğrenildi.