Dünyayı saran küresel salgın ekonomik daralmayı da beraberinde getirdi. Ülkede görülen koronavirüs vakaları nedeniyle hükümetin aldığı tedbirler birçok sektörü olumsuz etkilerken, bu durum devletin kasasını da boşalttı. Başbakan Ersin Tatar, Yeni Bakış’a yaptığı açıklamada, “Para bitti, millet daha 13’üncü maaş mı bekliyor? Kesintiler mutlaka olacaktır” diye konuştu

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’den ülkeye koronavirüsle mücadele için 72 milyon lira gönderildiğini, ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, “bizim ayda 500 milyon lira maaş ödeneğimiz var. Kesintiler olacaktır. Başka türlü bu devleti ayakta tutamayız” dedi

Tatar, devletin gelirlerinin yarı yarıya düştüğünü ifade ederek, “belki de daha kötü olacak, bunu şimdi bilemeyiz. Vahim bir durumla karşı karşıyayız” diye konuştu

Başbakan Tatar, herkesin böyle bir dönemde fedakarlık yapması gerektiğinin altını çizerek, detaylı bir ekonomik paketin hazırlanmakta olduğunu, ayrıntıları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağını belirtti

Dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını, ekonomideki dengeleri de bozdu. Turizm, eğitim gibi alanlar dibe vururken, gelirlerdeki düşüş devletin kasasını da etkiledi. Devletin gelirlerinde ciddi oranda gerileme olurken, alınan tedbirlerle birlikte salgına yönelik başlatılan mücadele devletin kasasını boşalttı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun, devlet çalışanlarının maaşlarının gününde ödenmeyebileceğine dikkat çekmesinin ardından Başbakan Ersin Tatar da gelirlerin yarı yarıya düştüğüne vurgu yaptı.

“Vahim bir durumla karşı karşıyayız”

Yeni Bakış’a konuşan Tatar, “Para bitti, millet daha 13’üncü maaş mı bekliyor?

Bu süreçte Türkiye’den devletin kasasına aktarılan 72 milyon lira küçük bir katkıdır.

Bizim ayda 500 milyon lira maaş ödeneğimiz vardır. Kesintiler mutlaka olacaktır. Başka türlü bu devleti ayakta tutamayız. Gelirlerimiz yarı yarıya düştü.

Belki de daha da düşecek, daha kötü olacak, şimdi bunu bilemeyiz. Vahim bir durumla karşı karşıyayız. Artık herkes fedakarlığını yapacak. Bu işin başka yolu yok” dedi.