"PARA İÇİN DEĞİL UYUŞTURUCU İÇİN YAPTIM!"

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da 1 gece içerisinde 7 aracın camını kırarak kasti hasara uğratan, kapısı kilitsiz bulunan 1 aracı ise açan ve 4 araçtan da hırsızlık yapan Hasan Yalınayak, dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

Mağusa’da 1 gece içerisinde 7 aracın camını kırarak kasti hasara uğratan, kapısı kilitsiz bulunan 1 aracı ise açan ve konu araçların 4 tanesinden ise hırsızlık yapan zanlı Hasan Yalınayak hakkındaki soruşturma tamamlandı. “Araçtan sirkat”, “Kasti hasar” ve “Mülke tecavüz” suçlarıyla ilgili olarak mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Yalınayak, davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma tamamlandı

Meselenin tahkikat memuru Muhammet Göztaş, zanlı Hasan Yalınayak’ın

14-15 Mart 2019 tarihleri 21:00-06:30 saatleri arasında Mağusa bölgesinde

7 aracın camını kırarak kasti hasara uğrattığını ve 3 araçtan ise hırsızlık yaptığını söyledi. Göztaş, zanlının, Pınar Atun’a ait NT 404 plakalı aracın, Alev Türkoğlu’na ait PG 478 plakalı aracın, Tuğçe Dandil’e ait MG 960 plakalı aracın, Ayşe Özgöker’e ait LV 255 plakalı aracın, Ahmet Sungur’a ait NT 045 plakalı aracın, Elif Koşar Özdemir’e ait FM 660 plakalı aracın ve Mustafa Yavuz’a ait PR 654 plakalı aracın ön camlarını kasten ve kanunsuz olarak kırmak suretiyle kasti hasara uğrattığını açıkladı. Zanlının, ön camlarını kırarak kasti hasara uğrattığı araçlardan

3 tanesinden ise hırsızlık yaptığını belirtek, zanlının, Ahmet Sungur’a ait araçtan 1 adet power bank, 1 adet parfüm ve 1 adet kurpiyerlik lisans kağıdı, Elif Koşar Özdemir’e ait araçtan 1 adet bayan çantası, 150 TL nakit para, KKTC kimlik kartı ile kredi kartı ve Mustafa Yavuz’un aracından ise 10 TL, 1 adet güneş gözlüğü ile 1 adet tespih sirkat ettiğini açıkladı. Zanlının 18 Mart 2019 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatan Göztaş, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının Mağusa’da 1 kişinin daha kapıları kilitsiz vaziyette olan araç içerisinden dizüstü bilgisayar, şarj aleti ve USB sirkat ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Göztaş, zanlının poliste 54 suçtan dolayı kaydı bulunduğunu, benzeri 13 suçtan dolayı ise ileri işleme gidildiğini söyledi. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını ve zanlının serbest kalması halinde suç işlemeye devam etme ihtimalinin bulunduğunu belirten Göztaş, zanlının davaları görüşülünceye değin

45 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tututklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlı: Para için değil uyuşturucu için yaptım

Mahkemede söz alan zanlı Hasan Yalınayak, uyuşturucu bağımlısı olduğunu ifade ederek “Allah’ın bir kulu elimden tutup beni tedavi ettirmedi. Suçları işlerken krizdeydim. Cezaevine değil, hastaneye gidip tedavi olmak istiyorum. Cezaevine gidersem çıktığımda yine uyuşturucu içeceğim. Bu suçları para için değil, uyuşturucu için yaptım” dedi.

Cezaevine gönderildi

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Hasan Yalınayak’ın davaları görüşülünceye değin

45 günü geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.