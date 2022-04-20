Para kazanmak için lüks eşyalarını sattığı söylenen Şeyma Subaşı'dan cevap

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılan Şeyma Subaşı'nın para kazanmak için kendisine gelen lüks hediyeleri sattığı iddia edildi. Hakkındaki iddiaya sosyal medya hesabından cevap veren Subaşı, "Eşyaları sokak hayvanları yararına satışa çıkardım. Şahsi bir çıkarım olmadı" dedi.

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik kararı aldıktan kısa bir süre ayrıldı. Ekonomik olarak zorlandığı iddia edilen Subaşı'nın eşyalarını satmaya başladığı konuşulmaya başlandı.

NAFAKA ALMAYI BIRAKTI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, Alsaloussi ile ilişki yaşarken Acun Ilıcalı'dan aldığı 125 bin TL'lik nafakayı almayı bırakmıştı. Konu hakkında konuşan ünlü isim, "Şu an paraya ihtiyacım yok" açıklamasını yapmıştı.

LÜKS EŞYALARINI SATMAYA BAŞLADI

Sabah'ta yer alan habere göre, para kazanmak için harekete geçen Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ve Mohammed Alsaloussi'nin kendisine hediye ettiği pahalı çanta, saat ve kıyafetleri tek tek satmaya başladı. Para kazanmak için bu yöntemi deneyen Subaşı'nın artık replika ürünler kullandığı da söylentiler arasında.

ŞEYMA SUBAŞI: GÜNE YALAN BİR HABERLE UYANDIM

Hakkındaki iddialardan dolayı gündem olan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tüm söylentileri yalanladı. Subaşı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün hakkımda çıkan yeni bir yalan haberle uyanmışken bu vesileyle sizlerle güzel bir haberi paylaşmak istedim. Yarın, şimdiye kadar yaptığımız gibi kendi kıyafetlerimden seçtiğim parçaları sokak hayvanları yararına satışa çıkarmak üzere hesabıma yükleyeceğiz."

"EŞYALARIMI KENDİ ÇIKARIM İÇİN SATMA DÜŞÜNCEM OLMADI"

"Benim bugüne kadar şahsi eşyalarımdan hiçbirini kendi çıkarım uğruna satmak gibi bir düşüncem hiç olmadı. Allah da hiçbir zaman bu duruma düşürmesin. Son yıllarda almanın değil paylaşmanın daha değerli olduğunu dünyamızı daha yaşanılabilir bir hale getirmek için sürdürülebilirliği ön plana çıkarmak gerektiğini her seferinde dile getiriyorum. Yani keşke herkes bize verilen bu güzel aklı 'daha faydalı ne yapabilirim' diye düşünerek kullansa. Her neyse, yalan haberinizin zamanlaması için ayrıca teşekkürler."

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