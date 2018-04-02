PARA MİKTARI DUDAK UÇUKLATIYOR!

Mali Şube ekiplerinin Ekim ayında özellikle Girne bölgesinde başlattığı sanal bahis siteleri üzerinden milyonlar kazanan çetelere yönelik operasyonları devam ediyor

Devrim DEMİR

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından Girne’de bir süredir internet üzerinden yasa dışı kumar oynatılan ‘Sanal bahis’e yönelik operasyonları devam ediyor.

Eğlencenin yoğun olduğu Girne bölgesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı bahis ve kumar oynatılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, ofis, emlakçı, apartman dairesi görünümündeki yerlerde yasa dışı bahis siteleri üzerinden kumar oynatıldığını tespit etti.

Girne’de birçok yere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen polis, birçok kişiyi tutukladı, yüklü miktarda paraya el koydu.

Çalışanların birçoğu öğrenci

Ülkemizde özellikle Girne’de hem KKTC, hem de TC yasalarını hiçe sayarak geniş bir kesim tarafından oynanan- oynatılan “sanal bet” organizasyonuna yönelik, polis baskınları devam ederken, bu iş yerlerinde tutuklanan birçok çalışanın öğrenci olduğu dikkati çekiyor.

Üniversite sektörü rahatsız

Sanal bet ofislerinde çalışan birçok ismin Türkiye’den gelen öğrenciler olması rahatsızlık yarattı.

Türkiye’den gelen öğrencilerin kumarhanelere girmesi yasakken, bet ofislerde çalışması üniversite sektörünü de rahatsız etti.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nin konu üzerinde bizzat çalıştığı ve üniversiteleri de bu konuda uyardığı öğrenildi.

Ailelerin çocuklarını Kıbrıs’a güven içerisinde gönderdiği ortamın bozulmasını istemeyen Türkiye’nin KKTC’deki yetkilileri, bunun ekonomik ortamı da bozmasından endişe ediyor.

Para miktarları dudak uçuklatıyor

‘Sanal bahis’ oynatılan iş yerlerine düzenlenen baskınlarda polis, çok sayıda bilgisayarın yanı sıra cep teflonu yüzlerce banka cüzdanı, kredi kartı ve sim karta el koydu.

İncelenen raporlarda ise para miktarları dudak uçuklatıyor.

Uyuşturucu operasyonunda sanal bet çıkmıştı

Girne’de ardı arkası kesilmeyen operasyonlara, Narkotik ekiplerinin Girne’de yaptığı baskın haftaya damgasını vurmuştu.

Narkotik ekipleri, bir eve düzenlediği uyuşturucu baskınında, uyuşturucu dışında, birçok farklı şirkete ait mühür, çok sayıda evrak ve 534 bin TL nakit para ele geçirmişti.

Narkotik operasyonunun ardından, bulunan yarım milyon TL ile ilgili Mali Şube devreye girerek iki iş yerine baskın düzenlemişti.

Gerçekleşen baskında, Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na aykırı bahis oynattıkları tespit edilen ikisi kadın üç kişi daha suçüstü yakalandı.

Zanlılar Ali Osman Karaca, Esra Kara, Cenk Kara, Cengiz Kaptan, Neslihan Akdeniz ve Ali Aydoğan Mahkemeye çıkartılarak aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri alındı.

Kara’nın evinde 21 bin 100 TL ele geçirildi

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis ekipleri, iki ayrı iş yerinde gerçekleşen baskında çok sayıda bilgisayar ve 12 adet cep telefonu sim kartları ile zanlı Cenk Kara’nın evinde yapılan aramada ise 21 bin 100 TL nakit para ele geçirdi.

Bugün yeniden yargı önüne çıkacaklar

Yasa dışı kumar oynattıkları tespit edilen zanlıların bugün tutukluluk süresi doluyor.

Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na aykırı bahis oynattıkları tespit edilen ikisi kadın üç kişinin bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmaları bekleniyor.

Havadis