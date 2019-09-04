PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 18:30 sıralarında, Ercan Havalimanında H.Ş.(E-39), tasarrufunda 10,000 Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 29.600 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup soruşturması devam ediyor.