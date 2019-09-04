PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET
Ercan'dan çıkamadı!
A+A-
PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 18:30 sıralarında, Ercan Havalimanında H.Ş.(E-39), tasarrufunda 10,000 Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 29.600 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.
Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup soruşturması devam ediyor.
Etiketler : Ercan Havalimanı, 10, 000 Euro, döviz
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.