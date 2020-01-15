PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda tasarrufunda, yasal sınır olan 10,000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 35.000 Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilen A.S. (E-51) hakkında yasal işlem başlatıldı.