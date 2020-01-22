PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

1. 21.01.2020 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda O.A.(E-28) tasarrufunda 10,000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 10.000 ABD Doları ve 11.400 Euro nakit parayı yetkili makamlara bayan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 21.01.2020 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda S.M.M.(E-49) tasarrufunda 10,000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 20.900 ABD Doları, 1,600 Euro, 990 sterlin ve 132.000 Irak Dinarı nakit parayı yetkili makamlara bayan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.