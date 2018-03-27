Paralar nereye gitti?

Üstüne mal varlığı olmadığı ortaya çıkan Hadise’nin astronomik birikimini yurt dışına yaptığı iddia ediliyor

Bodrum’da işlettiği La Plaj’ın sahipleriyle dava sürecinde üzerine mal varlığı olmadığı ortaya çıkan Hadise’nin yatırımını nereye yaptığı merak konusu oldu. 2008’den bu yana Türkiye’de olan popçunun tahmini kazancı ise dudak uçuklatıyor.

Hadise, 10 yıl içinde tekstil, kozmetik, gıda sektöründe 8 markayla yaklaşık 10 milyon TL’lik reklam anlaşması yaptı. ‘O Ses Türkiye‘de 8 sezon jüri üyesi olarak yer aldı. 5 ay süren programda haftalık kazancının 85 bin TL olduğu belirtiliyor. Bu durumda yarışmanın bir sezonundan elde ettiği gelir 1.7 milyon TL.

Konserden konsere koşan Hadise, sahneden en çok kazanan sanatçılar listesinde de üst sıralarda yer alıyor. Ayda ortalama 4 konser veren şarkıcının menajer listelerindeki ekstra fiyatı 100 bin TL. AVM etkinliklerine 50 bin TL, KKTC’deki konserlere 150 bin TL’ye katılan Hadise’nin yıllık konser kazancı da 4 milyon lirayı aşıyor.