'Paramı ver yoksa seni...'

Ebru Şallı’nın sevgilisi işadamı Uğur Akkuş, boşandığı eşi tarafından defalarca şantaja uğradığını iddia ederek dava açtı. Gonca Akkuş hakkında 3 yıl hapis istendi

İşadamı Uğur Akkuş, geçen Mayıs'ta anlaşmalı boşandığı eski eşinin kendisinden 50 milyon lira istediğini aksi takdirde kendisine "Parayı vermezsen savcıya gideceğim, seni bitireceğim, rezil edeceğim" gibi sözlerle şantajda bulunduğunu ileri sürdü.

Uğur Akkuş'un ihbarı sonrası Gonca Akkuş hakkında soruşturma başlatıldı. İşadamı Uğur Akkuş'un arkadaşı dosyada tanık olarak ifade verdi ve Gonca Akkuş'un Uğur Akkuş'u aradığı sırada yanında olduğunu ve Gonca Akkuş'un şantajda bulunduğunu anlattı. 'ZİNCİRLEME ŞANTAJ' SUÇUNDAN DAVA AÇILDI VE HAPSİ İSTENDİ