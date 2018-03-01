Parasızlıktan düğün yapamadı!

Şevket Çoruh’un Özge Turna’yla evlenirken, geçtiğimiz yıl 7 milyon TL kredi çekerek açtığı Baba Sahne’nin borçları nedeniyle düğün yapmadığı ortaya çıktı...

Şevket Çoruh’un düğününe borç engeli! Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl sahip olduğu klasik otomobillerini ve 2 dairesini satıp üzerine 7 milyon TL banka kredisi çekerek Kadıköy’deki Baba Sahne adını verdiği tiyatro salonunu açarak hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamıştı.

Özge Turna’yla 2 yıldır beraber olan Çoruh, özel hayatındaki mutluluğu da evlilikle taçlandırmak istiyordu ama Baba Sahne’nin işleri nedeniyle evlilik tarihini belirleyemiyordu.

BEKLEMEKTEN SIKILDIĞINI İLAN ETMİŞTİ

Özge Turna, geçtiğimiz ekim ayında sosyal medyadaki “Benimle evlenmezsen bir kafenin ortasında seninle tartışır, sesimi yükseltir, avazım çıktığı kadar bağırır, ardından küser ve giderim” şeklindeki paylaşımıyla, evlilik teklifi beklemekten sıkıldığını gözler önüne sermişti.