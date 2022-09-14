Parasızlıktan tüm hafta sonunu aç geçirdi! 11 yaşındaki öğrenci sınıfta bayıldı

Hollanda'da yaşanan bir olay ülke gündemine oturdu. Parasızlıktan 2 gün hiçbir şey yiyemeyen ve okula aç giden 11 yaşındaki bir öğrencinin sınıfta bayıldığı öğrenildi. Olay sonrası konuşan çocuğun annesi ise cuma günü paralarının bittiğini ve tüm hafta sonu bir şey yemediklerini söyledi.

Hollanda'da 11 yaşındaki bir çocuğun okulda açlıktan bayılması haberi kısa sürede ülke gündeminin en çok konuşulan konularından bir tanesi haline geldi. Ülkenin Rotterdam kentinde yaşanan olayda parasızlık nedeniyle okula aç giden küçük bir çocuk sınıfın ortasında bayıldı. İşte detaylar...

OLAY SONRASI ANNE KONUŞTU

NRC gazetesinde çıkan haberde, Rotterdam kentindeki De Catamaran İlkokulunda okuyan 11 yaşındaki öğrencinin parasızlıktan tüm hafta sonunu aç geçirdiği belirtildi.

Haberde, pazartesi günü okula boş bir beslenme çantasıyla gelen çocuğun yetersiz beslenmeden dolayı bayıldığı ifade edildi.

Olayın yaşanmasından sonra çocuğun annesinin okulun ebeveyn danışmanına, cuma günü paralarının bittiğini ve tüm hafta sonu hiçbir şey yemediklerini söylediği aktarıldı.

GİDEREK DAHA FAZLA KİŞİ EKONOMİK ZORLUKLAR YAŞIYOR

Ülkede artan enerji fiyatları ve yüksek enflasyondan dolayı giderek daha fazla kişinin ekonomik zorluklar yaşadığı ifade edilen haberde, öğretmenlerin okullarda, yoksulluğun getirdiği sonuçları öğrencilerde sıkça görmeye başladıkları belirtildi.

Okulların bazen yoksul aileler için yiyecek aldıkları, bazı okullarda ise Kızılhaç Örgütü'nün yoksulluk sınırında olan ailelerin çocuklarına kahvaltı paketi dağıtmaya başladığı bilgisi paylaşıldı.

AA