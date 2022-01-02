Paraya para demiyor. Günlük kazandığı para dudak uçuklattı. 20 yaşındaki Hannah England, mum ve sabun yapmayı öğrendi, kendine online bir dükkan açtı. Haftada 2-3 sipariş alırken şimdi viral olan TikTok videoları sayesinde günde 10.000 dolarlık satış yapıyor.

20 yaşındaki Hannah England, mum ve sabun satarak milyoner oldu. Hannah England, 2020 sonbaharının sonlarına doğru hayatında bir şeyleri değiştirmeye karar verdi. O zamanlar Nashville'deki Trevecca Nazarene Üniversitesi'nde ikinci sınıf öğrencisi olan Hannah, okuduğu bölümle ilgili çok tutkulu olmadığını biliyordu. Hatta okulu bitirmek isteyip istemediğinden bile emin değildi. Şükran Günü için ailesinin yanına Colorado'ya gittiğinde birlikte bir sonraki dönem için okuldan ayrılmaya karar verdi.

Aralık 2020'de bir gün, birdenbire kendi sabun ve mum işini kurma fikri aklına geldi ve hikayesi böyle başladı. Önce, tamamen doğal malzemeler kullanarak sabun ve mum yapmayı hızlıca öğrenmesi gerekiyordu. Bunu öğrendikten sonra Noel hediyeleri için fazladan para kazanmak amacıyla yaptığı ürünleri satmaya başladı. İlk ay, ürünlerini satarak 400 dolar kazandı.

Bu satıştan sonra kollarını sıvadığı yeni girişimi konusunda daha ciddi çalışmaya karar verdi. Etsy'de bir mağaza açtı ve yaptığı işin tanıtımını yapmak için Instagram’da "Aspen Essence" adında bir hesap açtı. Kökleri yer altında birbirine bağlı olan titrek kavak ağacından esinlenerek koyduğu bu isim ona bir sembol gibi geldi. Çoğunlukla yakın aile ve arkadaş çevresinden haftada iki üç sipariş alan Hannah elbette bu kadarı ile yetinmeyecekti.

TİKTOK HESABI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Şubat ayının başlarında ürünlerinin tanıtımını yapmak için bir Tiktok hesabı açtı ve işte o zaman olanlar oldu.

“TikTok hesabı açma kararım benim hayatımı değiştirdi” diyen Hannah, ilk yarı viral olan videosundan sonra o hafta sonu tam 13 sipariş aldı.

Birkaç ay boyunca TikTok'ta başarılı olan diğer küçük işletme sahiplerinin neler yaptıklarını inceledi ve hesabında günde iki ya da üç kez içerik yayınlamaya başladı.

İLK BEŞ HANELİ SATIŞINI ANNELER GÜNÜNDE YAPTI

İlk büyük satışını Anneler Günü için ürettiği ve ürünlerini özel hediye kutuları ile sattığı Mayıs ayında yaşadı.

Haziran ayında yulaf ezmesi ve ballı sabunları nasıl yaptığını anlattığı videosu TikTok'ta 18 milyondan fazla izlendi.

GÜNDE 18 SAAT BOYUNCA ÜRETİM YAPTI

O zamana kadar günde 18 saat boyunca ürünlerini üretiyor, Etsy’de gelen siparişler ile uğraşıyor, TikTok için içerik üretiyordu ve bu onu çok yoruyordu. Tam da bu sırada Etsy, siparişleri beklettiği için Hannah’ın dükkanını geçici olarak kapattı.

“Yaptığım iş üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilmek için Shopify için Etsy'den ayrıldım” diyen Hannah kendi web sitesini kurmaya karar verdi. Shopify kullanmanın alan adına sahip olmaya, web sitesini tasarlamaya ve müşterilere doğrudan e-posta ile pazarlama yapmaya olanak sağladığının altını çizen Hannah, hala zaman zaman Etsy'de satmak için bazı ürünlerini listeliyor ancak artık odak noktası kendi kişisel web sitesi.

GELİRİNİN BÜYÜK BİR KISMINI İNDİRİM GÜNLERİNDE KAZANIYOR

Ürünlerini uyguladığı aylık indirimlerle satmaya başlayan Hannah böylece siparişlerini kontrol altına almayı başardı. Böylece 2-3 hafta siparişi gelen ürünleri üretiyor sonraki haftayı da onları paketleyip göndermekle geçiriyor.

Gelirinin büyük bir kısmını indirim günlerinde elde ediyor. 23 Ekim'de Shopify'da uyguladığı bir indirim gününde 10.600 dolardan (yaklaşık 121.600 TL) fazla satış elde etti. Daha az indirim uyguladığı bir günde satışlardan 7.800 dolardan fazla kazandı. Kargo masrafları ayda birkaç bin dolara mal oluyor ve her ay hazırlayacağı ürünler için gerekli malzemelere 1.000 ila 2.000 dolar arasında ödeme yapıyor.

Şu anda TikTok'ta 719.600 takipçisi olan Hannah, TikTok'a ilk katıldığında, küçük işletme sahiplerinin sattıkları ürünle ilgili videolarına yorum yaparsa, onların hesaplarını takip edip destekleyen bir trend olduğunu bu sayede 10.000 kadar takipçiye ulaştığını söylüyor.

Hannah, günde en az bir kez gönderi paylaşmaya çalışıyor çünkü bu tutarlı içerik paylaşımı, TikTok'un algoritması tarafından fark edilmesine yardımcı olduğunu öğrendi.

Sabun yapımı videolarının son derece popüler olduğunu fark ettiği için bu tarz videoları sıklıkla paylaşmaya özen gösteriyor. Her yayınladığında birkaç milyon görüntüleme alan videoları hazırlamak onun çok fazla zamanını alsa da her ay birkaç video paylaşmayı hedefliyor.

Hürriyet