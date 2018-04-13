"PARAYI ÇALIŞTIĞIM GECE KULÜBÜ VERDİ!"

Ülkeden çıkış yapmak isterken Ercan Havalimanı’nda alışveriş yaparak sahte dolarları tedavüle süren Osman Küçüker, suçlamaları kabul etmedi

Devrim DEMİR

Ercan Havaalanından çıkış yapmak için uçak saatini beklerken, Duty-Free dükkânlarından alış veriş yaptıktan sonra ödeme için kasaya sahte ABD doları vermesi üzerine tespit edilen zanlı Osman Küçüker dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Kasa görevlisi fark etti

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Mehmet Kanteper, zanlı Osman Küçüker’in 11 Nisan tarihinde, saat14.30 sıralarında, Ercan Havaalanında yolcu olarak bulunduğu sırada havaalanı içerisinde tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlının Âdem Kaner Duty-Free isimli iş yeri içerisinde yapmış olduğu alışverişe karşılık tasarrufunda bulunan ve sahte olduğunu bildiği 2 adet 50 ABD Dolarını görevli personele vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü söyledi.

Kanteper, kasa görevlisinin paranın sahte olduğunu anlaması üzerine görevli polis memuruna durumu aktardığı ve olayın akabinde tespit edilen zanlının tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Üzerinde de sahte para çıktı

Polis memuru Mehmet Kanteper, tutuklanan zanlının üzerinde yapılan aramada 3 adet daha sahte 50 ABD Doları nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Zanlının verdiği ifadede paraların sahte olmadığını öne sürdüğünü kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini ve 1 gün tutukluluk süresine ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Suçlamaları kabul etmiyor

Tutukluluk talebinin ardından söz hakkı alan zanlı, dolarların sahte olduğunu bilmediğini ve parayı çalışmış olduğu gece kulübünden bir şahıstan satın aldığını iddia etti.

Havadis