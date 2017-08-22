PARAYI EŞİ ÖDEDİ

Çalıştığı işyerinin 721 lirasını çaldıktan sonra yurt dışına kaçan Soner Seyhan 2 yıl sonra geri dönünce tutuklandı

Girne’de çalıştığı işyerine ait parayı çaldıktan sonra yurt dışına giden zanlı Soner Seyhan, iki yıl sonra ülkeye geri gelirken tutuklandı. Ercan Havaalanı’nda gözaltına alınan zanlı dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada suç tarihinin 2015 olduğu, zanlının aranan şahıs ilan edildiği ve dün sabahın erken saatlerinde ülkeye giriş yaparken tespit edildiği açıklandı.

Zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlı Soner Seyhan’ın Ekim ayı 2015 tarihinde Girne’de Medicalist isimli tıbbı malzemeler satan işyerinde çalıştığı dönemde işyerine ait müşterilerden aldığı 721 lirayı muhasebeye vermeyerek çaldığını söyledi. Polis, işyeri sahibinin Kasım 2015 tarihinde durumu fark ederek şikâyetçi olduğunu, ihbarın ardından zanlının aynı gün ülkeden çıkış yaptığını ifade etti.

Aranan şahıs olarak ilan edilen zanlının dün sabah saatlerinde Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaparken tespit edilerek gözaltına alındığını belirten polis, zanlının Türkiye vatandaşı, eşinin ise KKTC vatandaşı olduğunu, zanlının eşinin şikâyetçiyi tazmin ettiğini, bu nedenle şikâyetin geri çekildiğini söyledi.

Zanlının 2013 yılında Lefkoşa’da çalıştığı bir işyerinde de müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini, hakkında dosya tazmin edildiğini kaydeden polis, aktardığı bilgiler ışığında zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve zanlı için bir kefilin 30 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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