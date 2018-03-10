"PARAYI GÖRÜNCE DAYANAMADIM..."

İçki çalmak için Hürdeniz Restoran’a giren Dergah Kaya kasadaki 5 bin lirayı alıp gitti

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Alsancak’ta faaliyet gösteren Hürdeniz isimli restorandan para çaldığı öne sürülen Dergah Kaya tutuklandı.

Kamera görüntüleri sayesinde tespit edilen zanlının tuvalet penceresinden içeri girdiği ve çekmecede bulunan 5 bin 600 TL parayı çaldığı belirtildi. Çalınan paranın bir kısmı bulunurken, bir kısmının ise kayıp olduğu

kaydedildi. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün ek süre talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 7 Mart 2018 tarihinde saat 01.30 sıralarında Alsancak’ta faaliyet gösteren Hürdeniz isimli işyerine tuvalet penceresinden giriş yaptığını, yaza kasa çekmecesinde bulunan 5 bin 600 TL nakit parayı çaldığını söyledi. Polis, tespit edilerek tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, paranın 2 bin 130 TL’nin verdiğini belirterek, geriye kalan 3 bin 470 TL’nin ise henüz bulunamadığını ifade etti. Soruşturmanın sürdüğünü, kayıp paranın arandığını belirten polis, zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul ederken söz hakkı verilen zanlı, “Çok alkollüydüm, alkol tesiri altında içki çalmak için içeri girdim. Ancak parayı görünce şeytana uydum. Paraya ihtiyacı olan biri değilim. İşyerine ödemeye yapacağım” iddiasında bulundu.

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