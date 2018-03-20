PARAYI KİM ALACAK KRİZİ

Suna ERDEN

Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) içine düştüğü mali krizden kurtulamayarak 21 Haziran 2010 yılında tüm uçuşlarını askıya aldı. Göklerdeki 36 yıllık serüveni sona eren KTHY’nin Lefkoşa’daki merkez binasının açık artırma usulü ile satışı için 2016 yılında mahkeme kararı alındı.

Mahkemenin 3 Milyon 678 bin Sterlin fiyat belirlediği KTHY merkez binası aradan geçen sürede bir türlü satılamadı. Satışından elde edilecek paranın devlet borçlarına mı yoksa mağdur olan çalışanlara mı ödeneceği konusundaki kriz aşılamayınca birçok taliplisi olan bina kaderine terk edildi…

21 Ekim 2010’da tasfiyesine karar verildi…

Kıbrıs Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu, 19 Ekim 2010 tarihinde ise şirketin içine düştüğü maddi sıkıntılar nedeniyle “iflas kararı” aldı ve 20 Ekim’de tasfiye için Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne başvurdu. Lefkoşa Kaza Mahkemesi, yapılan başvuru çerçevesinde verilen şahadetler ve sunulan emareler ışığında 21 Ekim’de Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) tasfiyesine karar verdi. 140 milyon doları bulan borçla iflas eden KTHY’de çalışan 700 çalışan da işsiz kaldı.

Binaya 3 Milyon 678 Sterlin fiyat biçildi

Sancılı bir dönemden sonra işsiz kalanlar devletin bazı kurumlarına yerleştirildi. Yerleştirme işlemleri zamana yayılarak yapıldı.

Ancak işe yerleştirilenlerin kıdem tazminatları ise henüz ödenmedi. Birçok alacaklı beklerken, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi’nde bulunan KTHY Merkez Binası’nın açık artırma yolu ile satışı için 2016 yılında mahkeme kararı alındı. Binanın oldukça işlek bir yerde olması, çok katlı izni bulunması nedeniyle mahkeme binaya 3 Milyon 678 bin Sterlin fiyat belirledi ve satış izni verdi. Ancak birçok alacaklı ve binaya talip kişiler olmasına rağmen harekete geçilmedi.

Çalışanlar alacağını istiyor…

Şirketler Yasası, tasfiye halindeki bir yerin satılması halinde elde edilecek parayla ilk önce devletin borçlarının verilmesini, sonrasında ise şirket çalışanlarının tazmini için kullanılmasını öngörürken, KTHY eski çalışanları binanın satılıp tazminatlarının ödenmesini bekliyor. 8 yıldır tazmin edilmeyen çalışanlar, mahkeme kararına rağmen nedeni binanın neden satılmadığını soruyor.

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