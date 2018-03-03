PARAYI PEŞİN ALDI ANAHTARI VERMEDİ

Başkasına ait apartman dairesini kendisininmiş gibi gösterip bir öğrenciye kiralayan Çilem Candaş’ın sahtekarlık yaptığı iddia ediliyor

Suna ERDEN

Girne’de kendisine ait olmayan apartman dairesini bir üniversite öğrencisine kiralayıp 6 bin 242 TL kira ücreti alan Çilem Candaş tutuklandı. Zanlının kirayı ödeyip anahtarı teslim almayan öğrencinin şikâyetiyle tespit edilerek gözaltına alındığı belirtildi. Hakkında başlatılan soruşturma tamamlanan zanlı dün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Öte yandan zanlının öğrenciden aldığı paranın bulunarak sahibine iade edildiği öğrenildi.

Zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Çilem Candaş’ın “Sahtekârlıkla Para Temini” suçundan tutuklandığını belirterek olguları aktardı.

Polis, zanlı Candaş’ın 18 Ocak – 5 Şubat tarihleri arasında Girne’de Depa Apartmanı’ndaki bir başkasına ait olan daireyi kendisine ait olduğunu beyan edip N.A isimli öğrenciye kiraladığını ve sahtekârlıkla 6 bin 242 TL kira ücreti aldığını söyledi. Polis, N.A’nın parayı vermesine karşın evin anahtarlarını vermeyen Çilem Candaş’ı polise şikâyet etmesi ile olayın ortaya çıktığını mahkemeye aktardı. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve bir kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Diyalog