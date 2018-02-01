"Parayla Rezil Olmak Bu Heralde!"

Geçtiğimiz gün 120 bin TL'lik kombiniyle alışverişe çıkan Demet Akalın, üzerindeki parçalara ödediği parayla sosyal medyanın gündemine oturdu...

Tarzıyla, giydiği kıyafetlerle ve ünlü markalara olan düşkünlüğüyle gündemden düşmeyen Demet Akalın, her ne kadar kıyafetlerine yüzbinler harcasa da maalesef ‘Rüküş’ yakıştırmasından kurtulamıyor. Akalın bunun bir örneğini de geçtiğimiz gün çıktığı alışverişte göstermiş oldu. Gucci, Rolex, Balmain ve Louis Vuitton gibi dünyaca ünlü markalara ait tasarımlarla kombin yapan Demet Akalın adeta bir servetle sokağa çıkmış. Nasıl mı? Akalın’ın başındaki eşarp Gucci markasına ait ve fiyatı 1500 TL. Louis Vuitton gözlükleri 2 bin 500 TL. Military, yakası kürklü montu Balmain ve fiyatı 20 bin TL. Çizmeler ve çanta Gucci. İkisinin toplamı 16 bin TL. Rolex saati ise 80 bin TL…

Toplamda 120 bin TL’lik kombinle alışveriş yapan Demet Akalın’a sosyal medyadan da tepkiler geldi… İşte onlardan bazıları…

“Parayla rezil olmak bu herhalde”

“Bir günde giydiğine biz 120 ay çalışıyoruz”

“İnsanlar 1500 TL ile bir ay ev geçindiriyor”

“Millet askeri ücretle yaşamak zorundayken ne kadar da ironik”

“Bit pazarından giymiş gibi”

“Ben büyük markaların yerinde olsam Demet Akalın’ın ürünlerimi almasını istemezdim. Adamlar kendi tasarımlarından nefret ettiler artık.”