"Paris planım tuttu, barıştık"

Şarkıcı Demet Akalın ile olan evliliğini geride bıraktığımız eylül ayında sürpriz bir şekilde sonlandıran Okan Kurt, katıldığı canlı yayında nasıl barıştıklarını anlattı.

Akalın, evine gelen haciz sonrasında şok bir karar almış ve sadece iki ay önce altı yıllık evliliğini tek kalemde bitirmişti. Dakikalar içinde boşanan ikili evlerini de ayırmıştı. Ancak bu ayrılık kısa sürdü ve ikili barışma kararı aldı. Demet Akalın katıldığı bir magazin programında eski eşine duyduğu özlemi dile getirmiş ve ‘Teninin kokusunu özledim’ şarkısını söylemişti. Yapılan bu karşılıklı açıklamaların ardından çiftten mutlu haber geldi.

HİRA HABERİ VERDİ OKAN KURT DOĞRULADI

Demet Akalın ve Okan Kurt’un yeniden bir araya geldiğini dört buçuk yaşındaki kızları Hira çektiği bir video ile duyurdu. Anne ve babasının birlikte tatilde olduğunu ve kendilerine oyuncak getireceğini söyleyen Hira böylelikle anne ve babasının yeniden bir araya geldiğini söyledi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Okan Kurt barışma haberini doğruladı ve şunları söyledi:

“Kızımız bombayı patlattı! Paris’e barışmak için gitmiştik ve barışarak döndük. Allah bir daha yaşatmasın böyle şeyleri… Hira bizim barışmamızı hep istedi, dadısına da bu isteğini sürekli olarak söylüyormuş hatta yurt dışına gitsinler bana bir tane daha kardeş yapsınlar diyormuş. Henüz aynı evde yaşamaya başlamadık ama zaten gidip geliyordum, bakalım inşallah. Paris seyahatini ben planladım çünkü İstanbul’da çevremizde sürekli muhabirler dolaşıyordu rahat hareket edemezdik. Oraya gidince onu barışmaya ikna etmeye çalıştım sonrasında da ikna ettim, Demet’le barıştık.”

Okan Kurt’un sohbet boyunca Demet Akalın’dan ‘eşim’ diye bahsetmesi dikkat çekti. Hira’nın videosuyla ilgili olarak da konuşan Okan Kurt; “Normalde eve erken dönecektik ancak geç bir saatte dönmeye karar verdik. Ona da durumu bildirdik sonrasında böyle bir video çekmiş. Kendisi 4,5 yaşında böyle bir videoyu bizim isteğimizle çekmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Yoksa neden çocuğumuzu böyle bir şeye alet edelim”