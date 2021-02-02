Paris’te mutasyon paniği: Vakaların yüzde 20’sinde tespit edildi

Corona virüsü salgınından ağır etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan Fransa'da mutasyon paniği büyüyor... Yetkililer vakalardaki mutasyon oranının artış gösterdiğini duyurarak, korkutucu rakamları kamuoyu ile paylaştı.

Corona virüsü salgınının Avrupa’daki en çok görüldüğü ülkelerden biri olan ve toplamda 3.2 milyondan fazla vakanın görüldüğü Fransa’da mutasyona uğramış corona virüsü paniği sürüyor…

Normal corona virüsüne göre daha bulaşıcı olan ve ilk olarak Birleşik Krallık’ta tespit edilen mutasyonlu corona virüsünün özellikle Fransa’nın başkenti Paris’te çok yoğun görüldüğü duyuruldu.

“YÜZDE 20’LERE ULAŞMIŞ DURUMDA”

Paris’teki AP-HP hastanelerinin tıp komitesi başkanı Remi Salomon, “Paris bölgesinden ilk sonuçlar geldi ve durum çok da parlak değil” dedi. Franceinfo radyo kanalına konuşan Salomon, “Mutasyona uğramış corona virüsü oranı yüzde 6-7 iken şimdi yüzde 15-20’lere ulaşmış vaziyette. Salgının yayılmasını engellemek için daha sıkı önlemler almalıyız” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, üçüncü bir sokağa çıkma yasağı ve tecrit uygulamasının gündemde olmadığını söyleyerek, gece sokağa çıkma yasağı ve sınır kontrollerini artırma yolunu tercih etmişti.

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