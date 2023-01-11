Paris'te tren garında saldırı! Çok sayıda yaralı var

Paris'te geçtiğimiz günlerde 3 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının ardından bir olay daha meydana geldi. Tren garında bir kişinin bıçakla çok sayıda insanı yaraladığı öğrenildi. Saldırgan ise polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki tren garında bir saldırgan, bıçakla etrafındakilere saldırdı. İlk bilgilere göre yaşanan korkunç olayda çok sayıda kişi yaralandı. Saldırgan ise kısa sürede polis tarafından etkisiz hale getirildi.

SON SALDIRIDA 3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Kentte 23 Aralık 2022 tarihinde de bir silahlı saldırı meydana gelmişti. Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarına giden 69 yaşındaki William M. silahla ateş açmıştı. William M. üç kişinin ölümüne neden olmuştu. Üç kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı silahlı saldırının faili olarak yakalanan "William M." sorgusunda "Avrupalı olmayan bütün yabancıları düşman olarak gördüğünü" söyledi. Olay sonrasında binlerce insan Paris sokaklarına inmiş ve ortalığı savaş alanına çevirmişti.