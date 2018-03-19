PARK EDEBİLİRSİNİZ AMA GEÇEMEZSİNİZ!

Lefkoşa’da Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi girişinde ikli engelli park ve rampalı geçiş bulunmaktadır.

Bu rampalı geçiş kapatıldığı anda park edebilmenin de anlamı kalmaz.

Engelli bir arkadaş park edebilse de ordan geçme imkanı yok.

Duyarsız vatandaşlar “Park edebilirsiniz ama geçemezsiniz” der gibi, bırakıp gidiyor.

Engelleri aşmak için ne yapılması gerek? Kim söyleyebilecek?

Yeni Bakış