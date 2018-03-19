PARK EDEBİLİRSİNİZ AMA GEÇEMEZSİNİZ!
Engel olmak için elimizden geleni yapıyoruz.
A+A-
Lefkoşa’da Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi girişinde ikli engelli park ve rampalı geçiş bulunmaktadır.
Bu rampalı geçiş kapatıldığı anda park edebilmenin de anlamı kalmaz.
Engelli bir arkadaş park edebilse de ordan geçme imkanı yok.
Duyarsız vatandaşlar “Park edebilirsiniz ama geçemezsiniz” der gibi, bırakıp gidiyor.
Engelleri aşmak için ne yapılması gerek? Kim söyleyebilecek?
Yeni Bakış
Etiketler : Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi, engelli park
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.