PARK HALİNDEKİ ARAÇ CAYIR CAYIR YANDI!

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde gece saat 00.15 sıralarında, park halindeki otomobil, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Yangın Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri tarafından söndürüldü ardından soğutma çalışması yapıldı. İhbar üzerine olay yerine giden Adli Şube ekipleri, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlattı.