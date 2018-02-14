PARK HALİNDEKİ ARAÇ YANDI!
Polis soruşturma başlattı!
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Ortaköy’de Şht İbrahim Kolaçoğlu Sokak üzerinde park halinde bulunan Pınar Ülgener’e ait KZ 729 plakalı araç dün saat 20.15 sıralarında yandı.
Fan motorunun sıkışması sonucu yandığı tahmin edilen araç kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu aracın ön ve motor kısmı tamamen yanarak hasar görürken ön camı ısıdan patladı. Polis soruşturmaya devam etmektedir.
Etiketler : Pınar Ülgener, araba, yanma
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