PARK HALİNDEKİ ARAÇLARI DAĞITTI!

Halkın Sesi'nden Murat Asla'ın haberine göre; Aşırı alkol tesiri altında direksiyon başına geçen garson Yılmaz Gündoğan, yoldan çıkarak park halindeki araçlara çarptı



Lefkoşa’da dün günün ilk saatlerinde aşırı alkol tesiri altında yola çıkan Yılmaz Gündoğan, yoldan çıkarak park halindeki araca çarptı. Kazada Gündoğan yaralandı. Kaza dün sabaha yakın saat 01:20 raddelerinde meydana geldi. Garson olarak görev yapan 34 yaşındaki garson Yılmaz Gündoğan, Rauf Denktaş Caddesi boyunca EU 324 plakalı aracıyla 250 Mlg alkol tesiri altında dikkatsiz bir şekilde seyrederken, yolun solunda bulunan Muhtar Ayşe Aba önlerine geldiğinde esnada 49 yaşındaki Asım Başaranel tarafından park halinde bırakılan LZ 844 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.





Çarpmanın etkisi ile LZ 844 plakalı araç, öne doğru savrularak 52 yaşındaki Mustafa Kemal Metin tarafından park halinde bırakılan NF 897 plakalı salon araca arkadan çarptı. Kaza sonucu yaralanan EU 324 plakalı araç sürücüsü Yılmaz Gündoğan ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edildi. Kazada EU 324 plakalı araçta 8000 TL, LZ 844 plakalı araçta 5000 TL, NF 897 plakalı araçta ise 1000 TL tahmini hasar oldu.





