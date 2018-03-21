PARMAĞI KOPTU!

Gönyeli’nin girişinde dün akşam meydana gelen kazada 23 yaşındaki İlkay Alkaya’nın parmağı koptu

Bahadır AYNA

Gönyeli’nin girişinde dün akşam 22.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü 23 yaşındaki İlkay Alkaya’nın sağ serçe parmağı koptu. NZ 181 plakalı araç sürücüsü 43 yaşındaki Emine Ateş, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’ndan Gönyeli’ye giriş yaptığı esnada Güzelyurt istikametinden Gönyeli Kavşağı’na doğru gitmekten olan İlkay Alkaya’ın sürdüğü 33 VEM 09 plakalı motosiklete çarptı.

Parmağı koptu

Çarpmanın etkisi ile anayol içersinde yan yatan motosiklet, sürücüsü İlkay Alkaya ile birlikte yaklaşık 50 metre sürüklendi. Motosiklet Ali Boy Cafe’nin önünde durabildi. Kaza sonrası bölgeye giden 112 Acil Servis Aracı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İlkay Alkaya’nın hayati durumunun olmadığı ancak sağ serçe parmağının kaza sırasında koptuğu öğrenildi.

Herkes seferber oldu

Kazanın ardından olay yerine İlkay Alkaya’nın kopan parmağının bulunması halinde geri dikilebileceği bilgisi ulaştı. Bölgede kazayı gören, anayoldan bakmak için duran ya da bölgede ikamet eden onlarca vatandaş Alkaya’nın kopan parmağını bulmak için bölgenin altını üstüne getirdi. Tüm uğraşlara rağmen İlkay Alkaya’nın kopan parmağı bulunamadı. Öte yandan kazanın olmasına neden olan Emine Ateş’in yakınları bölgeye giderek Ateş’i sakinleştirmeye çalıştı. Ateş’in polise kazayı anlatırken halen daha olayın şokunda olduğu gözlemlendi.

Havadis