PARMAK İZLERİ UYUŞMUYOR!

Ne altınlar ne de suç ortakları bulundu

Mağusa’da Emtaş Kuyumculuk’u soymakla suçlanan Kıbrıslı Rum Pavlos Pavlikkas’ın tutukluluk süresi 4 gün daha uzatıldı

Nadire BAHADİ

Mağusa Zafer Anıtı Ticaret Merkezi’nde faaliyet gösteren “Emtaş Kuyumculuk” isimli iş yerinde Ekim ayında meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili tutuklanan Rum vatandaşı Pavlos Pavlikkas 4 günlük tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden yargıç karşısına çıkarıldı. Pavlikkas hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 136 bin TL’lik altın hırsızlığı olayı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Pavlikkas ile birlikte kuyumcu hırsızlığında yer aldığı tespit edilenlerin sayısı 4’e yükseldi. Polis çalınan altınların izini hala bulamadı. Mahkeme, soruşturmanın henüz tamamlanmaması nedeni polisin tutukluluk süresi talep etmesi üzerine Pavlos Pavlikkas’ın tutukluluk süresinin yeniden uzatılmasına karar verdi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Raif Safa mahkemede verdiği ifadesinde, 22-24 Ekim tarihleri arasında Zafer Anıtı Ticaret Merkezi’nde faaliyet gösteren “Emtaş Kuyumculuk” isimli iş yerinin arka duvarına 45×45 santim bir deliğin açılarak içeriye giren şahısların 2 çelik kasaya hasar verdikten sonra 136 bin TL değerindeki altınları çalıp aynı delikten çıkarak kaçtığını anımsattı.

Parmak izleri uyuşmuyor

Safa, kamera kayıtlarının incelenmesi ile aranan şahısların sayısının 4’e yükseldiğini ifade etti. Hırsızlığın 3 araç ile işlendiğinin belirlendiğini, Pavlikkas ise 16 Aralık tarihinde söz konusu aranan araçların biri ile Metehan Sınır Kapısı’ndan geçmek istediği sırada tespit edilerek tutuklandığını anımsatan Safa, olay yerinden temin edilen el ve parmak izlerinin zanlı ile uyum sağlamadığını, zanlının suç işlenirken dükkana girmediğinin tespit edildiğini kaydetti. Aranan şahıslardan birinin suçun işlenmesinin ardından Lefkoşa’da araçtan indirildiğinin tespit edildiğini ifade eden Safa, soruşturmanın büyük bir titizlik içerisinde devam ettiğini belirterek salimen yürütülebilmesi maksadı ile zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

4 gün daha tutuklu kalacak

İddia Makamı adına davada hazır bulunan Savcı Serhan Bundak 8 günlük tutukluluk süresi talebini 4 gün ile sınırlandırırken, zanlı avukatı Öner Şerifoğlu talep edilen tutukluluk süresine itirazda bulunmadı. Mahkeme huzurunda aktarılan ifade ve beyanları değerlendirerek zanlı Pavlos Pavlikkas’ın 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Havadis