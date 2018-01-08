PARTİ BAŞKANLIĞINI BIRAKIYOR!
Çakıcı: Parti başkanlığını bırakacağım
A+A-
Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Çakıcı parti başkanlığını bırakacağını açıkladı.
İşte Çakıcı’nın açıklaması:
Çakıcı, “Halkımızın değerlendirmesini saygı ile karşılıyoruz. Hiçbir kırgınlığımız, kızgınlığımız yoktur. Bu demokrasidir sevinen olur üzülen olur. Biz tabi ki sonuçları değerlendirdiğimizde üzüldük.” şeklinde konuştu
Çakıcı, yaptığı açıklamada parti başkanlığından ayrılmak istediğini söyledi
Etiketler : TKP, Mehmet Çakıcı, seçim sonuçları
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.