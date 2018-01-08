PARTİ BAŞKANLIĞINI BIRAKIYOR!

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Çakıcı parti başkanlığını bırakacağını açıkladı.

İşte Çakıcı’nın açıklaması:

Çakıcı, “Halkımızın değerlendirmesini saygı ile karşılıyoruz. Hiçbir kırgınlığımız, kızgınlığımız yoktur. Bu demokrasidir sevinen olur üzülen olur. Biz tabi ki sonuçları değerlendirdiğimizde üzüldük.” şeklinde konuştu

Çakıcı, yaptığı açıklamada parti başkanlığından ayrılmak istediğini söyledi