Partilerin bölgelerde çıkardığı milletvekili sayısı belirlendi

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, tüm sandıklardaki mühür oyların sayılmasının ardından BRT’ye siyasi partilerin bölgelerde çıkardığı milletvekili sayılaraına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre Lefkoşa’daki 16 milletvekili UBP 7, CTP 6, DP 1, YDP 1, HP 1; Gazimağusa’daki 13 milletvekili- UBP 6, CTP 4, DP 1, YDP 1, HP 1; Girne’deki 11 milletvekili- UBP 5, CTP 4, DP 1, HP 1; Güzelyurt’taki 3 milletvekili- UBP 2, CTP 1; İskele’deki 5 milletvekili- UBP 3, CTP 2; Lefke’deki 2 milletvekili- UBP 1, CTP 1 olarak paylaşıldı.

7 Ocak 2018 erken genel seçiminde Cumhuriyet Meclisi’ne 6 siyasi parti girmeye hak kazanmış ve UBP 21, CTP 12, HP 9, DP 3, TDP 3, YDP 2 milletvekilliği kazanmıştı.

Erken Genel Seçim’de kayıtlı 203 bin 792 seçmenden 117 bin 421’i sandığa gitti ve seçime katılım oranı 57.62 oldu.

KKTC’de bir önceki genel seçimin yapıldığı 7 Ocak 2018’de katılım oranı yüzde 66.14 olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 11 Ekim 2020’deki ilk turunda katılım oranı yüzde 54.72, 18 Ekim’deki ikinci turunda ise katılım oranı yüzde 67.29 olarak açıklanmıştı.

BRTK