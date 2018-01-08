Denktaş açıklamasının başında UBP’yi kutlayarak güzel bir netice elde ettiklerini belirtti ve DP’nin bu süreç içinde üzerine düşen görevi yaptığını kaydetti.

Denktaş, bu seçimin DP’nin özüne dönüş olduğunu da ifade ederek, bu sonucu hak etmediklerini ancak geleceğe dönük olarak birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Denktaş, şunları kaydetti:

“iyi bir kampanya dönemi yaşadık. 49 aday da üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdi. Bizi seçime hazırlayan, seçim komitesinde yer alan, destekleyen arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza, sempatizanlarımıza teşekkür ediyorum. Yaratılmak istenen algı operasyonu şimdi birileri yine bazı anket şirketlerini haklı çıkarmaya çalışıyorlar ama bir algı operasyonu içine girdiğini, DP'yi en başarılı icraat döneminde baraj altı göstermeye çalışılan operasyona karşı hak ettiğimiz olmayan ama barajla alakası olmayan bir sonuçla yarışı bitiriyoruz. Gelecek dönem bizim için çok daha farklı olacak”

“Halkın kararına saygı duyuyoruz”

Denktaş, seçim sonucunda halkın kararına da saygı duyduklarını kaydederek, kararı parti kurullarında değerlendirip yollarına devam edeceklerini kaydetti.

En çağdaş manifestoyla yola çıktıklarını kaydeden Denktaş, “kendilerine hükümette görev düşer mi düşmez mi halkımızın vereceği karardır” dedi ve iyi bir icraat döneminden sonra bugün alınan sonucun hak ettikleri bir sonuç olduğuna inanmadığını belirtti.

“Partinin adına leke düşürenlere selam olsun”

Denktaş açıklamasında şunları kaydetti:

“Partide yer alan, geçmişte bu partiden nemalanan ama son icraat döneminde partinin adına leke düşürdükleri için partinin kapısından içeri sokmadığımız kişilere selamlar olsun. Kendi içimizde bulunup UBP'nin kutlama törenlerinde bulunan arkadaşıma da çok selamlar. İnşallah aynı davranışı oralarda da sergilemezler. Gittikleri yeni yerler bizim kadar hoşgörülü olmayabilir.”

“Boykot çağrılarının etkisi var galiba”

Denktaş seçime katılmayan yüzde 40’lık bir kesim olduğunu da ifade ederek, boykot çağrılarının halen etkisi olmasından da söz etti.

Denktaş sözlerine şu şekilde son verdi:

“Gelecek seçimleri daha yüksek bir katılımla tamamlarız umarım. Katılanlar bu ülkenin yönetiminde eleştiri hakkı vardır, katılmayanlarınki tartışılır. Sorunsuz bir seçim dönemi yaşandığı için teşekkür ederim. Tüm partileri de seviyeli bir propaganda döneminden geçtiğimiz için kutluyorum.”