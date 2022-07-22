Pasaport cüzdanı tedarikinde yaşanan sıkıntılar Ağustos ayında sona eriyor

İçişleri Bakanlığı, pasaport cüzdanı tedarikinde yaşanan sıkıntılar konusunda yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, iki yıldır çip üretiminde yaşanan kriz nedeniyle pasaport cüzdanı tedarikinde sıkıntılar yaşandığını, stokun yeterli olmaması nedeniyle şu an sadece acil ve zaruri ihtiyaç kriterlerine göre pasaport verilebildiğini kaydetti.

Bakanlık açıklamasında, ‘bu durumdan dolayı vatandaşlarımızdan özür diliyor, kısa bir süre daha anlayış bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Başta muhaceret işlemleri, kimlik ve pasaport işlemleri olmak üzere yılların getirdiği sıkıntıları aşmak için yeni düzenlemeler yapıldığı ifade edilen Bakanlık açıklamasında, pasaport cüzdanlarında yaşanan tedarik sorununu çözmek için 3 aydır hem Türkiye hem de uluslararası şirketler üzerinden girşimlerde bulunulduğu kaydedildi.

Konu ile ilgili çalışmaların tamamlandığı ifade edilen açıklamada , Ağustos ayı içerisinde pasaport tedarikinde yaşanılan sıkıntıların ortadan kalkacağı belirtildi.