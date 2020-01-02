PASAPORTA DA ZAM GELDİ!

2020 Yılında KKTC Pasaport Harçlarına da zam geldi.

İşte yeni KKTC Pasaport Harçları

2020 Pasaport Ücretleri

32 sayfalık 5 yıl gecerli Pasaportlar(Diplomatik Pasaportlar dahil) 440 TL

32 sayfalık 2 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar 325 TL

32 sayfalık 1 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar 209 TL

Kayıp edilen veya tahrip olan Pasaportlar için;

32 sayfalık 5 yıl süreli Pasaportlar(Diplomatik Pasaportlar dahil ) 885 TL

32 sayfalık 2 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar 650 TL

32 sayfalık 1 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar 430 tl

2019 Pasaport Ücretleri

32 sayfalık 5 yıl gecerli Pasaportlar(Diplomatik Pasaportlar dahil) 309.-TL

32 sayfalık 2 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar 226.-TL

32 sayfalık 1 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar 149.-TL

Kayıp edilen veya tahrip olan Pasaportlar için;

32 sayfalık 5 yıl süreli Pasaportlar(Diplomatik Pasaportlar dahil) 621.-TL

32 sayfalık 2 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar 454.-TL

32 sayfalık 1 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar 303.-TL