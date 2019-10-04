PATATES EKİLİ ALANLARIN 15 EKİM'E KADAR BİLDİRİLMESİ GEREK
Patates ekili alanların 15 Ekim'e kadar bildirilmesi gerek
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Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürlüğü, Ağustos’ta patates ekimi yapılan arazilerle ilgili bildirimin en geç 15 Ekim’e kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılması gerektiğini hatırlattı. Müdürlükten yapılan açıklamada, Patates Başvuru Formları’nın Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Dairelerinden temin edilebileceği; Başvuru Formları’nın üreticilerden Genel Tarım Sigortası Fonu’nda “ Teslim Alma Fişi ” karşılığında alınacağı belirtildi.
Etiketler : Genel Tarım Sigortası Fonu
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