PATATES İÇİN İTİRAZ SÜRESİ BUGÜN SONA ERİYOR
Patates için itiraz süresi bugün sona eriyor
A+A-
2017 İlkbahar patates üretim döneminde beyan edilen ilkbahar patates alanları için itiraz süresi bugün sona eriyor.
Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamada, itirazların Lefkoşa’da Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılması gerektiği kaydedildi.
Bu haber toplam 138 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.