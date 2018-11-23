PATATES İTHALATI BAŞLADI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, patates ithalatının başladığını yazılı açıklama ile duyurdu.

Açıklamaya göre bakanlığa bağlı Toprak Ürünleri Kurumu, gerek tüketicilerin korunması ve gerekse piyasada ürün ve fiyat çeşitliliği oluşması amacıyla, Bakanlar Kurulu’nun kendisine verdiği göreve bağlı olarak sofralık patates ithalatı gerçekleştirmeye başladı.

Açıklamada , “Satışı TÜK tarafından gerçekleştirilecek patatesler, 10 kiloluk çuvallar içerisinde KDV dahil 38.00 TL fiyatla ve KDV dahil kilosu 3.80 TL olarak satışa arz edilmiştir” denildi.

Satışlar Toprak Ürünleri Kurumu’nun Lefkoşa’daki patates satış deposunda, ve Gazimağusa’daki patates paketleme tesisi ve şubelerinde gerçekleştiriliyor.