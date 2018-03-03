PATATES İTHALATI GÜNEYİ KARIŞTIRDI

Mustafa ÖZYAĞCI

Rum tarım örgütlerinin kuzeyden ‘Yeşil Hat Tüzüğü’ aracılığıyla ithal edilen patateslerin, güneyde büyük sıkıntı yarattığının gündeme gelmesi üzerine Patates Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Yeşilada, olayın abartıldığını belirterek, amacın Türk tarafından ürün ithalinin engellenmeye çalışmak olduğunu açıkladı.

Rum tarım-çiftçi örgütleri “PEK, EKA, Panagratiko, Nea Agrotiki ve Evroagrotikos’un, geçtiğimiz gün Liopetri’de gerçekleştirdiği toplantıda, Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla geçen Kıbrıs Türk ürünlerini şikayet ettikleri belirtildi. Güney’deki gazetelerin geniş yer verdiği haberde, “Kıbrıs Türk Patatesleri Rahatsızlık Yaratıyor-Depolarda Bulunan 3 Bin Ton Patates İçin Tedbir İstediler” başlığıyla örgütlerin, Kıbrıs Patatesi Ticareti Konseyi’nin 3 bin ton patatesi dağıtamamasının nedeni olarak, daha ucuz olan Kıbrıs Türk patateslerini gösterdi.

Yeşilada, Kuzey Kıbrıs’tan, Güney Kıbrıs tarafına geçen yıl sonbahar döneminde AB uzmanları denetiminde toplam 500 ton patatesin ihraç edildiğini, bununda güneydeki patates üretimini etkilemesinin imkânsız olduğunu kaydetti.

Rum tarafına gönderilen ürünlerin AB yetkilileri eşliğinde denetlenerek geçişinin yapıldığını dikkat çeken Yeşilada, Güney’deki örgütlerin belirtmiş olduğu gibi, bir durumun söz konusu olmadığının altını çizdi.

“Amaçları ihracatı engellemek”

Patates Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Yeşilada, olayın abartıldığını belirterek, amaçlarının Türk tarafından ürün ithalinin engellenmeye çalışmak olduğunu açıkladı. Rum tarafının her zaman aynı şikâyetleri gündeme getirdiğini ifade eden Yeşilada, Türk oldu mu Türk duydular mı her zaman aynı şekilde davranıyorlar. Bunlar Türk duydu mu “beleş” versen de yine karşı çıkarlar. Bizim oraya çok fazla bir şey yapılmadı. Toplamda 500 ton patates ihraç edildi. Bu da yaklaşık 600 bin TL ediyor.

Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla KKTC’den Güney Kıbrıs’a ürün satışı yapıldığını anlatan Yeşilada, orada hiçbir şekilde ürün satışının yapılmadığını söyledi.

Rum tarafına gönderilen ürünlerin AB yetkilileri eşliğinde denetlenerek geçişinin yapıldığını dikkat çeken Yeşilada, güneydeki örgütlerin belirtmiş olduğu gibi, bir durumun söz konusu olmadığının altını çizdi.

Yeşilada, Kuzey Kıbrıs’tan, Güney Kıbrıs geçen yıl son bahar döneminde AB uzmanları eşliğinde toplam 500 ton patatesin ihraç edildiğini, bunun da güneydeki patates üretimini etkilemesinin imkânsız olduğunu kaydetti.

İlkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki kere ürün hasadının yapıldığını anımsatan Yeşilada, ilkbahar ürünlerinin tohumlarını AB ülkelerinden ithal edildiğini ve bunların sertifikalarının bulunduğunu, ihraç edilen ürünlerinde bu tohumdan elde edilen ürünler olduğunu söyledi.

Yeşilada, yılda ne kadar ürünün ihraç edileceği konusunda ise arz-talep oranına bağlı olduğunu belirtti.

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