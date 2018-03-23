PATATES TARLADA KALDI!

Elye Üreticiler Birliği eski Başkanı, üretici Mehmet Bicen ateş püskürdü. Bicen, patatesin bu yıl da ya tarlada yada ambarlarda çürümeye terkedileceğini söyledi.

Kıbrıs Postası'na konuşan Elye Üreticiler Birliği eski Başkanı, üretici Mehmet Bicen, tarımda politikasızlık nedeni ile patates üreticilerinin kan ağladığını bu durma “seçim yasakları, seçim, bütçe ve politikasızlığın” neden olduğunu söyledi.

Bicen: “Biz bunun böyle olacağını biliyorduk ve söylemiştik. Patates tarlada kaldı. Masraf yapıp ambarına götüreninin de ambarında kaldı. Çürüyüp gidecek. Yok seçim vardı, yok bütçe geçecekti. Aktı gitti zaman. Politikasızlık bizi bu noktalara getiriyor. Küçük küçük bir şeyler yapmaya çalışanlar da batıyor.

Üretim fazlamız yoktur. Esas sorunumuz ürettiğimizi satamamamızdandır” dedi.

YENİ HÜKÜMET İLE ANLTERNATİFLERİ KONUŞUYORUZ...

Durumun büyük sorun yarattığına değinen Bicen: “Yeni hükümetin Tarım Bakanını suçlayamam. Görüştük müsteşarlarımızla. Biz şu anda alternatifleri konuşuyoruz. Herkes şunu bilmeli ki; bizim üretim falamız yoktur. Kendimizi Güney Kıbrıs ile kıyasladığımızda biz ürettiğimizi satamıyoruz. Türkiye almıyor. Güney Kıbrıs deseniz son yapılan haberler sonrasında Kıbrıslı Rum tüccar tehdit edildi. Bizden ürün alması engellendi. Bzi tarımsal arazilerimizi bile verimli kullanmıyoruz. Tüm bunlar içinde bizim planlama yapmamız gerekmektedir” dedi.

Bice ayrıca ülkede çok ciddi bir şekilde donmuş olarak ithal edilen parmak patates olduğuna değinerek: “Biz yapamazmıyız. Alasını da yapardık. Ama söylüyoruz, iki çeşit patates var biri sofralık diğeri sanayi tipi. Üretelim dedik. Tesisimiz de vardır. Ama bizdeki bir iki tüccar herkesi esir aldı. Bilinçli bir şekilde teşviklendirilmiyor. Sorunlar gerçekten büyüktür. Bu yıl yine üreticinin elinde kaldı patatesler” şeklinde konuştu.

Bicen ayrıca yeni dönemde üretim ve satma konusunda yeni hükümet ile alternatifleri düşünüp projlendirme çalışmaları içerisine gireceklerini de sözlerine ekledi.

Kıbrıs Postası